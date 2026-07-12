The Real Point Of The "Patriot Front" Psy-Op Authored by Kit Knightly via OffGuardian, Over the Fourth of July weekend, Washington DC found itself beset by the "Patriot Front", about 400 guys in matching outfits, with white balaclavas covering their faces and waving flags about.
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