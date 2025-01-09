Медведев – Рублев уже в 1/8, Джокович – Алькарас уже в 1/4, Мирра и Шнайдер в одной четверти. Итоги жеребьевки Australian Open

В Мельбурне прошла жеребьевка Australian Open-2025, который стартует уже 12 января, в воскресенье. Главные итоги: ● За неделю до Australian Open Андрей Рублев выпал из топ-8 рейтинга и посева, и вот результат – возможная встреча с Даниилом Медведевым уже в четвертом круге.
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