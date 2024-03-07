Чешский концерн CSG планирует помочь Украине в производстве боеприпасов

Чешский оборонно-промышленный холдинг Czechoslovak Group (CSG) намерен инвестировать «сотни миллионов евро» в строительство на Украине предприятия по выпуску тяжелой техники, артиллерийских и танковых снарядов.
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