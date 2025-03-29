Бывший министр образования: "Нынешняя экономическая модель ведет к закрытию школ"

В эфире программы Де-факто бывший министр образования Корнелиу Попович прокомментировал парламентские дебаты об отставке нынешнего министра образования, выразив удивление тем, как оппозиция отнеслась к этой инициативе.
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