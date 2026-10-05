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Царьград

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Суд на 90 суток остановил газовую станцию в Челябинской области

Суд на 90 суток остановил газовую станцию в Челябинской области

В Троицке судебные приставы опечатали здание и оборудование газонаполнительной станции, которую суд постановил закрыть на 90 суток из-за эксплуатации без лицензии и отсутствия систем контроля загазованности.

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