Шольц пытался схватить за руку: Бербок взбрыкнула прямо на заседании в Бундестаге – опять из-за Украины

Настоящая драма разыгралась в ФРГ, и, как не удивительно, опять из-за Украины. Бербок взбрыкнула прямо на заседании в Бундестаге, поспешив удалиться, а Шольц пытался схватить за руку - эпичная сцена попала в объективы фотографов.