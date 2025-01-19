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Закон, порядок, государство

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Госавтоинспекторы Самарской области напомнили юным участникам дорожного движения основные правила безопасности

Госавтоинспекторы Самарской области напомнили юным участникам дорожного движения основные правила безопасности

Сотрудники Госавтоинспекции Самарской области на постоянной основе проводят мероприятия, направленные на сокращение дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних.

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