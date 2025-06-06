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Нижегородская правда

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Два издания ОМК назвали лучшими корпоративными медиа страны

Два издания ОМК назвали лучшими корпоративными медиа страны

Два издания Объединенной металлургической компании признали лучшими корпоративными медиа страны. Речь идет о газете «Территория ОМК» и журнале ОМК Команда», которые выиграли в XXII ежегодном всероссийском конкурсе в области корпоративных медиа.

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