Названы самые востребованные за рубежом современные российские книги

Книги современных российских авторов Ольги Примаченко «К себе нежно» и Виктора Дашкевича «Граф Аверин» вошли в число наиболее востребованных за рубежом, рассказал генеральный директор издательства «Эксмо» Евгений Капьев.
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