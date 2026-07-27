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Культуромания

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Названы самые востребованные за рубежом современные российские книги

Названы самые востребованные за рубежом современные российские книги

Книги современных российских авторов Ольги Примаченко «К себе нежно» и Виктора Дашкевича «Граф Аверин» вошли в число наиболее востребованных за рубежом, рассказал генеральный директор издательства «Эксмо» Евгений Капьев.

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