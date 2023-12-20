Украинский пленный рассказал о мошенничестве командования ВСУ с гумпомощью

Украинские волонтеры привозят гуманитарную помощь к линии боевого соприкосновения, устраивают с ней фотосессии, после чего забирают и увозят, а командование и вовсе может забирать часть этой гумпомощи себе.
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