Жёны предателя Власова: как с ними поступили в СССР

Один из самых знаковых советских предателей Великой Отечественной войны генерал Андрей Власов в плане «женского вопроса» не терялся – ни до начала боевых действий ВОВ, ни во время них, ни после того как сдался в плен гитлеровцам.
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