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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гендиректор «Баварии»: «Олисе останется. Из «Реала» не было ни звонков, ни писем, ни факсов. Удивительно, сколько всего может распространяться»

Гендиректор «Баварии» Ян-Кристиан Дрезен заявил, что « Реал » не обращался по поводу трансфера Майкла Олисе .

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