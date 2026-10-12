Мясной ренессанс: рацион россиян достиг исторического максимума за 35 лет

Потребление мяса в России вышло на исторический пик. По итогам 2025 года среднестатистический житель страны съедает 83 килограмма мясной продукции, что почти вдвое превышает показатели кризисных 90-х годов и является абсолютным рекордом с момента распада СССР.
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