Александр Овечкин побил мировой рекорд, родные плачут, трибуны ревут, а матч приостановили (видео)

Хоккеист Александр Овечкин стал лучшим снайпером в истории НХЛ, забив 895 шайб за свою карьеру. Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» превзошел рекорд Уэйна Гретцки, установив новый абсолютный рекорд по количеству голов в регулярных чемпионатах.