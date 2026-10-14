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Царьград

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Суд в Новосибирске отменил ночной запрет на электросамокаты

Суд в Новосибирске отменил ночной запрет на электросамокаты

Центральный районный суд Новосибирска по иску прокуратуры отменил введённый мэрией в апреле запрет на поездки на электросамокатах с 22:00 до 07:00, указав, что законодательство не допускает таких ограничений.

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