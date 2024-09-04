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Магнитогорец, напавший на трамвай, предстанет перед судом

Магнитогорец, напавший на трамвай, предстанет перед судом

Житель Магнитогорска ответит в суде за порчу имущества в общественном транспорте. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Правобережного района Магнитогорска утвердило акт по обвинению 41-летнего ранее судимого местного жителя в вандализме.

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