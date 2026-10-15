Следствие вменяет экс-заместителю главы администрации Таганрога Егору Долматову получение взятки в 360 тысяч рублей за содействие в победе на муниципальных конкурсах по благоустройству в 2023 году.
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