Синоптик Позднякова: в России температура в феврале превысит климатическую норму

В России температура в феврале превысит климатическую норму, но стоит ожидать и небольших морозов. Об этом сообщила ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова интервью ОТР.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии