Мороз это плохо, а Пятница всегда - ХОРОШО! Особенно, когда объявили общегородской СУББОТНИК. 😬 Ловите лайфхак от нас на сегодня😜 не благодарите;)))🍻.
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Мороз это плохо, а Пятница всегда - ХОРОШО! Особенно, когда объявили общегородской СУББОТНИК. 😬 Ловите лайфхак от нас на сегодня😜 не благодарите;)))🍻.