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Лофт на 70 квадратов: как выглядит московская квартира Вани Дмитриенко, купленная в 17 лет

Лофт на 70 квадратов: как выглядит московская квартира Вани Дмитриенко, купленная в 17 лет

Пока сверстники только определяются с будущей профессией, певец Ваня Дмитриенко уже в 17 лет обзавелся собственным жильем в Москве.

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