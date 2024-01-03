Мантуров высказался о возможности объединения в один бренд МС-21 и Superjet

Решение об объединении под один авиационный бренд отечественных гражданских самолетов МС-21 и Superjet будет объявлено в ближайшее время, заявил 3 января вице-премьер и глава Минпромторга РФ Денис Мантуров на площадке Координационного центра правительства РФ на Международной выставке-форуме «Россия».
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