Лавров: Европа намерена сохранить на Украине нацистский режим, поставив вместо Зеленского нового «полуфюрера»

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Комментарии
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ВМ
Владимир Моргунов
А как быть с обещанием ВВП &quot;показать хохлам, что такое ДЕНАЦИФИКАЦИЯ ????????&quot; МЫ-ХОХЛАМ ИЛИ ЕВРОПА-НАМ ???
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16 час.
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