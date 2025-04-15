Европа хочет сохранить на Украине нацистский режим, разрабатывая схемы по вводу войск на ее территорию под видом «миротворцев».
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