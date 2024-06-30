Руководитель региона Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с главой Самары Еленой Лапушкиной по вопросам спорта

В субботу, 29 июня, вице-губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел рабочие встречи с руководством города и обсудил актуальные вопросы ЖКХ, городского благоустройства и развития спорта в регионе.
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