А вы знали, что в нашей стране ущемлены репродуктивные права мужчин? Вот так прямо с самого начала: во-первых, женщина умудряется зачать без согласия мужчины (кто мешает мужчине, если он не согласен, использовать средства, давным-давно изобретенные специально для таких несогласных — ведомо лишь тем, о чьих правах идет речь), потом, то есть во-вторых, она не консультируется […] Сообщение Репродуктивное право и репродуктивное лево.