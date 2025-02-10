Запад продолжает накачивать Украину оружием на фоне призывов к переговорам: главное за сутки

МОСКВА, 10 февраля, ФедералПресс. В МИД РФ заявили, что Запад продолжает накачивать Украину оружием, делая заявления о переговорах, президент США Дональд Трамп высказался о возможности встречи с российским лидером Владимиром Путиным, кандидат в канцлеры ФРГ Фридрих Мерц выступил за поставки Taurus Киеву.