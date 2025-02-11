Внимание! Прекращении подачи электроэнергии в Новоаннинском, в связи с неотложными работами ⚡️⚡️⚡️ 11 февраля с 14.
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Внимание! Прекращении подачи электроэнергии в Новоаннинском, в связи с неотложными работами ⚡️⚡️⚡️ 11 февраля с 14.