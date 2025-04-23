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Нижний Новгород готовится к масштабной «Библионочи»: более 400 мероприятий в библиотеках города

Нижний Новгород готовится к масштабной «Библионочи»: более 400 мероприятий в библиотеках города

Нижний Новгород 26 апреля присоединится к ежегодной всероссийской акции «Библионочь». В этом году культурное событие пройдет под темой «Свои герои» и будет посвящено патриотическому воспитанию и литературе о Великой Победе.

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