Малкин не набрал очков в 3-м матче подряд. До этого была результативная серия из 7 игр

Евгений Малкин не набрал очков в 3-м матче подряд. Форвард «Питтсбурга» не отметился результативными действиями в игре чемпионата НХЛ с «Вегасом» (5:2).

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