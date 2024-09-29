WP: Вашингтон рекомендовал Израилю не начинать наземную операцию в Ливане

REUTERS/Karamallah Daher Администрация президента США Джо Байдена рекомендовала Израилю не проводить наземную операцию в Ливане после убийства ЦАХАЛ генерального секретаря шиитского движения "Хезболла" Хасана Насраллы.
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