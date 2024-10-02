В Белгородской области дрон атаковал автомобиль

Был ранен местный житель Беспилотник атаковал легковой автомобиль в селе Ясные Зори Белгородской области, в результате чего был ранен мирный житель, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем официальном телеграм-канале.
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