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Мы бедные, потому несъедобным давимся: отношение к продуктам, которого мне — не понять

Мы бедные, потому несъедобным давимся: отношение к продуктам, которого мне — не понять

Очень часто в комментариях люди высказывают в той или иной форме странную и непонятную для меня жизненную позицию: — Мы бедные, позволить себе деликатесов не можем, потому глупо готовкой заморачиваться! Не в том смысле, что готовить не будем, нет.

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Ирина Чещина
всё верно
Алексей
Лень матушка....
Сергей
Сегодня купили кости, мозговые, порубленные, сварили борщ. То, что надо. Цена костей-40 руб за кг.
АлександрА Лопатина
Абсолютно согласна с автором. Главное, не лениться, тогда даже самые дешевые продукты будут вкусными. Правда, вопрос возникает об их полезности, но и здесь всегда выход найти можно, даже с низкими зарплатами. Голова - она на то голова и есть, чтобы в нее не только есть, но и думать с помощью её мозгов))))!

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