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Татар-информ

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Глава ГУ МЧС по РТ поздравил коллег и ветеранов с Днем гражданской обороны

Глава МЧС Татарстана Ильдар Гибадуллин поздравил коллег и ветеранов с Днем гражданской обороны. «Эту дату принято считать началом существования общесоюзной МПВО, преемницей которой стала гражданская оборона СССР, а затем и Российской Федерации», - сказал Гибадуллин Он отметил, что сегодня гражданская оборона РТ - это не только cистема, включающая материальный, технический и человеческий потенциал для решения задач, но и форма участия всего населения страны, органов государственной власти и местного самоуправления, выполняя оборонную, социальную и экономическую функции.

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