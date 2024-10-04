Глава ГУ МЧС по РТ поздравил коллег и ветеранов с Днем гражданской обороны

Глава МЧС Татарстана Ильдар Гибадуллин поздравил коллег и ветеранов с Днем гражданской обороны. «Эту дату принято считать началом существования общесоюзной МПВО, преемницей которой стала гражданская оборона СССР, а затем и Российской Федерации», - сказал Гибадуллин Он отметил, что сегодня гражданская оборона РТ - это не только cистема, включающая материальный, технический и человеческий потенциал для решения задач, но и форма участия всего населения страны, органов государственной власти и местного самоуправления, выполняя оборонную, социальную и экономическую функции.