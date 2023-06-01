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Шендеровича* не пустили в Грузию и отправили обратно в Израиль

Шендеровича* не пустили в Грузию и отправили обратно в Израиль

Бывший российский писатель Виктор Шендерович* не смог попасть на собственный концерт в Тбилиси. Прямо в грузинском аэропорту пограничники посадили его на обратный рейс в Израиль, – сообщают СМИ со ссылкой на сообщение блогера Николая Левшица.

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