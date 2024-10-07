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Время Буданова: кто уволит начальника украинского ГУР и, главное, за что

Время Буданова: кто уволит начальника украинского ГУР и, главное, за что

Начиная со второй половины сентября, в украинских СМИ упорно циркулируют слухи о вероятной отставке начальника Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилла Буданова (внесен в список террористов и экстремистов).

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