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Ростех

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КАМАЗ представил пожарную автотехнику на выставке в Казани

КАМАЗ представил пожарную автотехнику на выставке в Казани

Фото: ПАО «КАМАЗ» ПАО «КАМАЗ» принимает участие в XVI Международном салоне средств обеспечения безопасности «Комплексная безопасность», который проходит с 3 по 5 сентября в Казани на площадке «Казань Экспо».

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