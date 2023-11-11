Зеленскому осталось две-три недели — американский политолог

Глава киевского режима Владимир Зеленский, скорее всего, «полностью потеряет власть в ближайшие две-три недели, так и не дождавшись поддержки своего окружения», считает американский политолог Скотт Беннетт.
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