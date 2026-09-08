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Красный Север

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Ежегодную выплату в ЯНАО получили более 4,8 тысячи работающих родителей

Ежегодную выплату в ЯНАО получили более 4,8 тысячи работающих родителей

Ежегодную семейную выплату получили 4821 работающих родителей Ямала. Заявления для ее получения принимают до 30 сентября 2026 года, сообщило Отделение СФР по ЯНАО.

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