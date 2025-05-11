Госсовет КНР: США и Китай достигли значительного прогресса в переговорах

Соединенные Штаты и Китай смогли достичь в переговорах по пошлинам в Женеве значительного прогресса. С таким заявлением на пресс-конференции выступил вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лиф, сообщило агентство Reuters.
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