Первый этап областного фестиваля ´Лучшая методическая разработка педагогического совета´.

В Бобруйском районе прошёл первый этап областного фестиваля для заместителей директора по учебной, учебно-воспитательной работе учреждений общего среднего образования ´Лучшая методическая разработка педагогического совета´.
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