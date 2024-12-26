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Царьград

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Трамп призвал Канаду стать 51 штатом США и назвал Трюдо губернатором

Трамп призвал Канаду стать 51 штатом США и назвал Трюдо губернатором

Избранный американский президент Дональд Трамп в рождественском поздравлении назвал преимущества включения Канады в состав США и показал несостоятельность их премьера Джастина Трюдо.

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Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
Ну что Трюдо ляжет [вместе с Канадой] под Трампа? Али как? Может быть об этом надо для начала у самих канадцев спросить?
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15 час.

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