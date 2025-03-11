Флик про 3:1 с «Бенфикой»: «Барса» контролировала игру и могла забить еще парочку голов. Раз Рафинья называет нас претендентами на победу в ЛЧ, игроки уверены в том, что мы делаем, это хорошо»

«Бенфика» – очень хорошая команда, ее тренер великолепно поработал. Я с уважением отношусь к тому, что она сегодня показала.
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