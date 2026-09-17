Porsche бизнесмена Войтенкова врезался в столб в центре Петербурга

Porsche Panamera, принадлежащий Виктории Войтенковой, столкнулся с фонарным столбом в центре Санкт-Петербурга.
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"...За рулём, возможно, был водитель..." (!) А возможно, Порш ездил сам, без водителя!