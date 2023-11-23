После нападения мужчины на детей в Дублине начались беспорядки

Сразу в нескольких районах столицы Ирландии начались крупные беспорядки. Люди вышли на улицы после того, как в центре города мужчина с ножом напал на детей, трансляцию с места событий местный телеканал RTE.
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