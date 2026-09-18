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Размер Нобелевской премии увеличили до 1,2 млн долларов

Размер Нобелевской премии в 2026 году составит 12 млн шведских крон, или около 1,2 млн долларов. Об этом 18 сентября сообщила пресс-служба Нобелевского фонда.

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