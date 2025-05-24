Станкович о «Спартаке»: «Стакан наполовину полон, не тот случай, когда нужно все отбросить. Происходящее на поле не отражает цифр, с «Ростовом» наиграли на 4 гола, но проиграли»

– Мы завершили сезон. Это стакан, который полон наполовину. Мы должны были сделать больше. Есть хорошие моменты, это не тот случай, когда нужно все отбросить.
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