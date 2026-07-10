Как на Руси называли детей до крещения: обманные имена и защита от сглаза

В писцовых книгах и грамотах Московской Руси XVI века встречаются люди с именами, от которых у современного читателя брови ползут вверх: крестьянин Нелюб, посадский человек Износок, дьяк Третьяк, помещик Неустрой, а то и вовсе — подьячий Дурак.
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