Как на Руси называли детей до крещения: обманные имена и защита от сглаза

В писцовых книгах и грамотах Московской Руси XVI века встречаются люди с именами, от которых у современного читателя брови ползут вверх: крестьянин Нелюб, посадский человек Износок, дьяк Третьяк, помещик Неустрой, а то и вовсе — подьячий Дурак.