Спартак – Северсталь: прогноз на второй матч 2 марта 2024, КХЛ, плей-офф

Рекомендуемые ставки: П2, Ф2 (0), ТМ 5,5 Счет в серии 1 – 0 Смотри хоккей абсолютно бесплатно с бонусом до 7000 рублей по ссылке! После первого матча между «Спартаком» и «Северсталью» большая часть разговоров была по поводу отсутствия в основном составе красно-белых Ильи Ковальчука.