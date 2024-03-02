Спартак – Северсталь: прогноз на второй матч 2 марта 2024, КХЛ, плей-офф

Рекомендуемые ставки: П2, Ф2 (0), ТМ 5,5 Счет в серии 1 – 0 Смотри хоккей абсолютно бесплатно с бонусом до 7000 рублей по ссылке! После первого матча между «Спартаком» и «Северсталью» большая часть разговоров была по поводу отсутствия в основном составе красно-белых Ильи Ковальчука.
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