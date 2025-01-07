Источник: Ferrari на четыре дня арендует трассу для тестов Льюиса Хэмилтона

Источник: Ferrari на четыре дня арендует трассу для тестов Льюиса ХэмилтонаСоцсетиСемикратный чемпион мира Формулы 1 Льюис Хэмилтон получил максимально возможный накат за рулём машины Ferrari к началу сезона, сообщает британский Autosport.