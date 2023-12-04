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Крынки- адские бои, потери в пехоте- есть пленные: Марьинка –батальоны ВСУ на укрепы, Авдеевка – враг ищет болевые точки

Крынки- адские бои, потери в пехоте- есть пленные: Марьинка –батальоны ВСУ на укрепы, Авдеевка – враг ищет болевые точки

Используя беспилотники «Герани» и ракетное вооружение, ВСР ночью нанесли удары по объектам противника, в Херсонской, Николаевской, Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Львовской и Ивано-Франковской областях.

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