Бусаргин: выгорание топлива на месте пожара в Энгельсе займет около двух дней

АЖ

Александр Жигилий

Другими словами, бабахнули точно в емкость хранилища топлива для стратегической авиации!!!!! Это де какие у нас дыры в обороне, если спокойно перелетели через линию фронта, долетели в тыл России, а Саратовскую область ( и не первый раз) и снова поразили стратегический объект??? Это полная " беззаботность" охраны объекта стратегического, при том повторно! Выводы какие? Не сделаны правильные выводы!!! Поражение объекта прямо указывает на это!!! А ведь это говорит о многом!!!!!!!!!Получается, что ГенШтаб МО РФ не понимает своих задач , или невыполняет их по печальным результатами!!!