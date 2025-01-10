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Бусаргин: выгорание топлива на месте пожара в Энгельсе займет около двух дней

Бусаргин: выгорание топлива на месте пожара в Энгельсе займет около двух дней

Топливо на промышленном предприятии в городе Энгельсе в Саратовской области, где после атаки украинских дронов начался пожар, будет гореть еще около двух дней.

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Комментарии
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АЖ
Александр Жигилий
Другими словами, бабахнули точно в емкость хранилища топлива для стратегической авиации!!!!! Это де какие у нас дыры в обороне, если спокойно перелетели через линию фронта, долетели в тыл России, а Саратовскую область ( и не первый раз) и снова поразили стратегический объект??? Это полная &quot; беззаботность&quot; охраны объекта стратегического, при том повторно! Выводы какие? Не сделаны правильные выводы!!! Поражение объекта прямо указывает на это!!! А ведь это говорит о многом!!!!!!!!!Получается, что ГенШтаб МО РФ не понимает своих задач , или невыполняет их по печальным результатами!!!
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